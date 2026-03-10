CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Amir Murillo'ya çifte talip! İşte Beşiktaş'ın transfer kararı

Amir Murillo'ya çifte talip! İşte Beşiktaş'ın transfer kararı

Beşiktaş’ın Marsilya’dan renklerine kattığı Panamalı sağ bek devlerin radarına girdi. Serie A’nın köklü kulübü Milan ve Brezilya temsilcisi Fluminense’nin Amir Murillo’ya talip olduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Amir Murillo'ya çifte talip! İşte Beşiktaş'ın transfer kararı

Siyah-beyazlı kulübün Marsilya'dan 'fırsat transferi' olarak kadrosuna dahil ettiği Amir Murillo, kısa zamanda kalitesini gösterdi. Sağ kulvardaki dinamik futbolunu gollerle süsleyen Panamalı sağ bek, 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı. Tecrübeli futbolcunun hem Avrupa hem de Güney Amerika kıtasından ciddi talipleri olduğu iddia edildi. Alvaro Martinez'in haberine göre İtalyan devi Milan, 30 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

SAMBACILAR TAKİPTE

Milano temsilcisinin yanı sıra Brezilya futbolunun önde gelen kulüplerinden Fluminense'nin de Amir Murillo'nun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. İki kulübün scout ekibinin siyah-beyazlı takımın maçlarını tribünden izleyip Panamalı yıldızın performansını büyüteç altına aldığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de bankosu olan deneyimli futbolcuyu astronomik bonservis bedeli gelmediği takdirde kesinlikle satmayı düşünmüyor.

6 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ

Beşiktaş yönetimi, eski Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası devreye girdi ve 6 milyon euro karşılığında Amir Murillo'yu renklerine kattı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8 milyon euro olan 30 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Mukavelede ayrıca 1 yıllık opsiyon bulunuyor.

TOPLAM 4 KEZ AĞLARI SALLADI

Panamalı yıldız Göztepe maçında sağ çaprazdan kaydettiği şık golle Beşiktaş formasıyla siftah yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısında jeneriklik bir gole imzasını atan Amir Murillo, sezon genelinde 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu sezonun ilk yarısında Marsilya'da 2 defa ağları sarsmıştı.

Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
F.Bahçe'de Asensio fırtınası!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde | Trump savaş bitiyor dedi | Tahran füzeleri gönderdi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! 00:20
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 00:20
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 00:20
Daha Eski
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:20
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:20
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 00:20
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i 00:20
Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! 00:20