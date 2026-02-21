Sırada Lee var

HEDEF GÜNEY KORE

7 oyuncuyla yollarını ayıran ve 5 ayrı kıtadan 7 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun planlarını şimdiden yapıyor. Genk'ten 14 milyon euro karşılığında renklere bağlanan Hyeun-Gyu Oh'un 2 haftalık müthiş performansıyla gönüllerde taht kurmasının ardından siyah-beyazlılar rotasını Güney Kore pazarına çevirdi. Beşiktaş'ın yaz dönemi hedeflerinden biri de Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki savunmacı Han-beom Lee...

GELECEĞE YATIRIM

Maaş yükünü büyük oranda düşüren ve bütçede ciddi yer açan siyah-beyazlılar, aynı politikayı devam ettirecek. Beşiktaşlı kurmayların Hyeun-Gyu Oh'un Güney Kore Milli Takımı'ndan arkadaşı Han-beom Lee için sezon sonunda Midtjylland'ın kapısını çalması bekleniyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden 23 yaşındaki defans oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösteriliyor. Yönetim bu transferi geleceğe yatırım hamlesi olarak görüyor.

HAVA HAKİMİYETİ İYİ

Han-Beom Lee, güçlü fiziği sayesinde ikili mücadelelerin çoğundan galibiyetle ayrılıyor. Hava toplarında boy avantajıyla savunmanın yanı sıra hücuma da katkı verebiliyor. Pres altında sakinliğini koruyor. 23 yaşında olmasına rağmen savunmayı organize etme konusunda olgun bir görüntü sergiliyor.

HİÇ KIRMIZI GÖRMEDİ

Bu sezon Midtjylland'da farklı kulvarlarda 34 maçta forma şansı bulan Güney Koreli savunmacı, 3 gol, 3 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti. Danimarka ekibinin 2023'te Seoul'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcunun kariyerinde hiç kırmızı kart görmeme