CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Proje beni etkiledi

Proje beni etkiledi

Deneyimli orta saha Wilfried Ndidi, Nijerya basınından Punch Gazetesi'ne açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Proje beni etkiledi

Deneyimli orta saha Wilfried Ndidi, Nijerya basınından Punch Gazetesi'ne açıklama yaptı. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş'ta ikinci kaptanlığın kendisine verilmesinin büyük bir onur olduğunu belirterek "Tarihi, gururu ve futbolu seven bir taraftar kitlesiyle önemli bir kulüp. Taraftarlar beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Benim için proje, kültür ve his çok önemliydi. Beşiktaş bana gerçekten inandı ve takıma nasıl yardımcı olabileceğime dair net bir plan sundu. Beşiktaş taraftarları çok özel. Stadyumdaki enerji, her oyuncunun düzenli olarak yaşamak istediği bir deneyimdir" diye konuştu.

Mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!
G.Saray'da tek hedef 3 puan!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Telegram üzerinden uyuşturucu ağı! İsmail Hacıoğlu itiraf etti: Sipariş verdim posta kutuma bıraktılar
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi 01:19
Kupa finalinde dev derbi! Kupa finalinde dev derbi! 01:19
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin 01:19
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 01:19
"Buraya sadece ismi gelmiş" "Buraya sadece ismi gelmiş" 01:19
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 01:19
Daha Eski
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 01:19
Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! 01:19
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 01:19
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 01:19
Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! 01:19
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 01:19