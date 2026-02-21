Proje beni etkiledi

Deneyimli orta saha Wilfried Ndidi, Nijerya basınından Punch Gazetesi'ne açıklama yaptı. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş'ta ikinci kaptanlığın kendisine verilmesinin büyük bir onur olduğunu belirterek "Tarihi, gururu ve futbolu seven bir taraftar kitlesiyle önemli bir kulüp. Taraftarlar beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Benim için proje, kültür ve his çok önemliydi. Beşiktaş bana gerçekten inandı ve takıma nasıl yardımcı olabileceğime dair net bir plan sundu. Beşiktaş taraftarları çok özel. Stadyumdaki enerji, her oyuncunun düzenli olarak yaşamak istediği bir deneyimdir" diye konuştu.