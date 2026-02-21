Maça Koreli akını

Güney Kore'nin yıldızı Hyeun-Gyu Oh'un Beşiktaş'a transferi, Uzak Doğuluları mıknatıs gibi İstanbul'a çekmeye başladı. Siyah-beyazlıların Göztepe ile yapacağı maçı izlemek üzere çok sayıda Koreli futbolsever ve basın mensupları Tüpraş Stadı'na gelecek. Bu fırsatı ekonomik açıdan değerlendirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki golcünün ürün satışı üzerinden önemli bir gelir sağlamayı hedefliyor.