Cerny’nin yerine Cengiz

UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen Beşiktaş yarın Göztepe ile çok kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlılar saha ve seyirci avantajıyla güçlü rakibini yenerek 4'üncü sıraya yükselmeyi hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'de değişikliklere gitmeyi planlıyor. 52 yaşındaki teknik adam, Konyaspor maçında gol attıktan sonra Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skora katkıda bulunamayan Vaclav Cerny'i yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor. Çekyalı oyuncuyla özel görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, Cengiz'e ilk 11 için 'hazır ol' emri verdi. 28 yaşındaki futbolcu, 17 maçta 5 gol attı, 2 asist yaptı.