Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü...

Rusya'nın köklü kulübü Zenit, son dönemde parmak ısırtan performansıyla dikkat çeken Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'ye talip olmuştu. Rus kulübünün bu transfer için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı aktarılırken, transferi bizzat teknik direktör Sergen Yalçın'ın engellediği ortaya çıktı. Zenit'in transfer teklifinin ciddi boyuta ulaşması üzerine 25 yaşındaki milli futbolcu, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

VİZE VERMEDİ

Kaptan Orkun Kökçü siyahbeyazlı takımın menfaatlerini gözeterek "Kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim" diyerek dürüst bir tavır sergiledi. Milli futbolcunun gitmesine kesin bir dille karşı çıkan 52 yaşındaki teknik adam, oyuncusuna olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Seni ben kaptan yaptım. Bir yere gidemezsin. Sen bu takımın liderisin." Tecrübeli hocanın bu konuşmasından sonra transfer defterini tamamen kapatan siyahbeyazlı futbolcu, takımını sırtlayan lider konumuna geldi.

YÖNETİM SATMAK İSTEMİYOR

Kadroda yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş yönetimi, Orkun Kökçü'yü takımın en önemli parçası olarak görüyor. Başkan Serdal Adalı, astronomik teklif gelmediği takdirde son maçlarda sorumluluk alarak gemisini kurtaran milli yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor.

10 GOLE KATKI YAPTI

Yeni transfer Hyeun-Gyu Oh'un 'fantastik oyuncu' olarak nitelendirdiği Orkun Kökçü 2026 yılında müthiş bir form grafiği yakaladı. Trendyol Süper Lig'de 19 maçta süre alan siyah-beyazlı futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansı sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan yıldız oyuncu toplam 10 gole katkıda bulundu.