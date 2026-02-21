CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü...

Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü...

Beşiktaş'ta dikkat çeken transfer gerçeği ortaya çıktı. Rus ekiplerinden Zenit’in Orkun Kökçü için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı fakat Sergen Yalçın'ın yetenekli orta sahanın ayrılmasına müsaade etmediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü...

Rusya'nın köklü kulübü Zenit, son dönemde parmak ısırtan performansıyla dikkat çeken Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'ye talip olmuştu. Rus kulübünün bu transfer için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı aktarılırken, transferi bizzat teknik direktör Sergen Yalçın'ın engellediği ortaya çıktı. Zenit'in transfer teklifinin ciddi boyuta ulaşması üzerine 25 yaşındaki milli futbolcu, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

VİZE VERMEDİ

Kaptan Orkun Kökçü siyahbeyazlı takımın menfaatlerini gözeterek "Kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim" diyerek dürüst bir tavır sergiledi. Milli futbolcunun gitmesine kesin bir dille karşı çıkan 52 yaşındaki teknik adam, oyuncusuna olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Seni ben kaptan yaptım. Bir yere gidemezsin. Sen bu takımın liderisin." Tecrübeli hocanın bu konuşmasından sonra transfer defterini tamamen kapatan siyahbeyazlı futbolcu, takımını sırtlayan lider konumuna geldi.

YÖNETİM SATMAK İSTEMİYOR

Kadroda yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş yönetimi, Orkun Kökçü'yü takımın en önemli parçası olarak görüyor. Başkan Serdal Adalı, astronomik teklif gelmediği takdirde son maçlarda sorumluluk alarak gemisini kurtaran milli yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor.

10 GOLE KATKI YAPTI

Yeni transfer Hyeun-Gyu Oh'un 'fantastik oyuncu' olarak nitelendirdiği Orkun Kökçü 2026 yılında müthiş bir form grafiği yakaladı. Trendyol Süper Lig'de 19 maçta süre alan siyah-beyazlı futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansı sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan yıldız oyuncu toplam 10 gole katkıda bulundu.

F.Bahçe'ye dünya yıldızı kanat!
Mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Sözde gazeteci Alican Uludağ tutuklandı: Alman Lobisi harekete geçti
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi 01:19
Kupa finalinde dev derbi! Kupa finalinde dev derbi! 01:19
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin 01:19
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 01:19
"Buraya sadece ismi gelmiş" "Buraya sadece ismi gelmiş" 01:19
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 01:19
Daha Eski
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 01:19
Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! 01:19
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 01:19
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 01:19
Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! 01:19
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 01:19