Ndidi müjdesi

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından dün Tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Öte yandan antrenmana, babasının cenazesi nedeniyle ülkesi Nijerya'da bulunan ve dün Türkiye'ye dönen Nijeryalı yıldız orta saha Ndidi de katıldı. Ndidi'nin idmana katılması teknik heyeti sevindirdi.