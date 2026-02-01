CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta transfer yapılması planlanan mevkilerden birisi de stoper hattı. Kara Kartal'ın bu anlamda Fransız ekibi Le Havre'nin formasını terleten Arouna Sangante ile ilgilendiği aktarıldı. İşte habere dair tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan transferde Arouna Sangante operasyonu!

Gabriel Paulista'nın ayrılışı sonrası savunmaya mutlaka takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Le Havre'ın kaptanı Arouna Sangante'yi transfer listesine ekledi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 23 yaşındaki stoper için Fransız temsilcisiyle temaslar başladı. Beşiktaşlı yetkililerin gizli bir operasyon yürüttüğü ve görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği öğrenildi. Le Havre yönetiminin Senegalli oyuncunun sezon sonunda bedelsiz gitmemesi için makul bir bonservis bedeline razı olduğu aktarıldı.

LE HAVRE İLE KÖPRÜLERİ ATTI

Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Arouna Sangante, Le Havre ile köprüleri attı. 23 yaşında olmasına rağmen Ligue 1 temsilcisinin kaptanlığını yapan Senegalli savunmacının, siyah-beyazlı formayı giymek için kulübüne kolaylık sağlanması yönünde baskı yaptığı aktarıldı. Beşiktaş yönetimi genç oyuncunun bu isteğini pazarlık masasında elini güçlendirmek için kullanıyor. Kartal'ın hafta içinde Arouna Sangante'ye imza attırmayı planladığı kaydedildi.

TAM BİR DUVAR

Senegalli savunmacı, uzun boyuna rağmen kısa mesafede çabuk bir oyuncu. Fizik gücünün avantajıyla ikili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek. Genç oyuncu hem savunmada hem hücumda duran toplarda rakip için ciddi tehdit oluşturuyor. Soğukkanlı yapısıyla baskı altında panik yapmıyor ve topu rastgele vurmuyor. Oyunu geriden kurabilme vasfına sahip olan Arouna Sangante, lider karakteriyle öne çıkan bir profil.

DİĞER
