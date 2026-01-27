CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Philogene transfer listesinde!

Beşiktaş'ta Philogene transfer listesinde!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak yönetim, Sergen Yalçın’ın çok istediği sol kanat Jaden Philogene’i transfer listesine dahil etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Philogene transfer listesinde!

Ara transfer döneminde 25 gün geride kalırken, siyah- beyazlı yönetim henüz transferde somut adım atamadı. Sol kanada mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaşlı kurmaylar, çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Kartal'ın gündemine son olarak İngiltere Championship ekibi İpswich Town'da forma giyen Jaden Philogene geldi. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer listesine dahil etti.

YÖNETİM ŞARTLARI SORDU

Siyah-beyazlı yönetimin harika bir sezon geçiren İngiliz yıldızın şartlarını sorduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın bu transfere onay verirken, Beşiktaşlı kurmayların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Yüksek potansiyeli olan Jaden Philogene'in bonservisine bugüne kadar tam 45.5 milyon euro ödendi. İpswich Town geçen sezon kış transfer döneminde renklerine kattığı yıldız oyuncu için Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 23.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Teknik kapasitesi ve potansiyeli yüksek olan Jaden Philogene, bire birde oldukça etkili. Sürati ve dripling yeteneğiyle kolay adam eksiltebiliyor.

İçeriye kat ederek kaleye çerçeveyi bulan şutlar çıkarabiliyor. Kapanan savunmalara karşı 'anahtar' oyuncu profilinde.

ZAYIF YÖNLERİ

İngiliz yıldızın performansı dalgalı, dönem dönem istikrar sorunu yaşıyor. Basit oynaması gerektiği zamanlarda çalım deneyerek top kaybına sebebiyet verebiliyor. Sert savunmacılara karşı ve ikili mücadelelerde zorlanabiliyor.

Sol beke yardımı ve takım savunmasına katkısı sınırlı.

