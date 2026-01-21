CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Oscar Hojlund sürprizi!

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, orta saha transferi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt’un 21 yaşındaki orta sahası Oscar Hojlund’u yakından takip ediyor. Beşiktaş’ın Danimarkalı yıldız için harekete geçmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Transfer çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Alman basınında çıkan haberlerde; Kartal'ın Eintracht Frankfurt'ta oynayan 21 yaşındaki orta saha Oscar Hojlund'u istediği vurgulandı. Bundesliga ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcunun piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlıların kısa süre içinde Hojldund'u kadrosuna katma adına E.Frankfurt'la görüşeceği belirtildi.

MERKEZ ORTA SAHA OYNUYOR

Oscar Hojlund, ülkesi Danimarka'da Kopenhag'ın altyapısından yetişti. Geçen sezonun başından bu yana Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Hojlund, aynı zamanda Danimarka U21 Milli Takımı'nda da yer alıyor. Bu sezon Alman ekibiyle 15 resmi maça çıkan ve 1 asist yapan genç orta saha, 464 dakika süre buldu. Bundesliga temsilcisiyle toplamda 37 resmi maçta şans bulan Danimarkalı yıldız, 1 gol attı, 1 asist yaptı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de şans buldu. Orta sahada 6 ve 8 numara oynayan Oscar Hojlund, çift yönlü futboluyla gelecek vaat ediyor.

KOPENHAG'DA YILDIZI PARLADI

Oscar Hojlund, Danimarka'da Kopenhag formasıyla adından söz ettirdi. 21 yaşındaki orta saha, henüz 18 yaşında sürekli forma giymeye başladı. 35 resmi maçta 10 gol kaydeden Hojlund, 2022-2023 sezonunda Danimarka Ligi'nde şampiyonluk da yaşadı. Aynı zamanda Kopenhag'ın altyapısından yetişen yıldız orta saha, U19 takımında da lig şampiyonluğu elde etmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİ

Kopenhag ve Eintracht Frankfurt formalarıyla Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Oscar Hojlund, 8 kez sahaya çıktı. Genç yaşına rağmen Devler Ligi'nde önemli bir tecrübe kazanan Danimarkalı orta saha, kısa sürede dikkatleri topladı.

KARDEŞİ NAPOLI'DE

Oscar Hojlund'un abisi Rasmus Hojlund da Napoli'de forma giyiyor. Dünyaca ünlü forvet Rasmus Hojlund bu sezon Napoli'de çıkış yakalayarak 25 resmi maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı. İki kardeş birlikte Kopenhag altyapısından yetişti.

