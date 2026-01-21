BEŞİKTAŞ HABERİ | Aston Villa’nın Tammy Abraham planı! F.Bahçe maçı öncesi...

İngiliz kulübü Aston Villa, Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi. Premier Lig temsilcisi, Beşiktaş'la olan temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Fenerbahçe ile yapacakları Avrupa Ligi maçı için İstanbul'a gelecek olan Aston Villa yetkilileri, siyah-beyazlı kulüple de görüşecek. Tammy Abraham'ı çok isteyen Aston Villa'nın yıldız golcüyle de görüşmesi bekleniyor. 17 milyon euroya kadar çıkan teklif olsa da Beşiktaş 20 milyon euro istiyor. Olumlu yönde mesafe alan Aston Villa'nın bu transferi hızlıca bitirmek istediği belirtildi. İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Villa'da teknik heyetin Abraham'ı beklediği kaydedildi.