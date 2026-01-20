Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Romelu Lukaku kaç yaşında? Fizik gücü, bitiriciliği ve ceza sahasındaki etkili oyunuyla tanınan Lukaku, Avrupa futbolunda önemli bir kariyere sahiptir. Romelu Lukaku nereli? sorusu kadar, futbol kariyerine nasıl başladığı ve Belçika Milli Takımı'ndaki rolü de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Romelu Lukaku kimdir? Romelu Lukaku kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ROMELU LUKAKU KİMDİR?

Romelu Lukaku Bolingoli (d. 13 Mayıs 1993), Serie A ekiplerinden Napoli ve Belçika Millî Takımı forması giyen Belçikalı profesyonel futbolcudur. Forvet mevkisinde görev yapan Lukaku, fizik gücü ve golcülüğüyle dünya futbolunun öne çıkan santrforları arasında yer alır.

Belçika Millî Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Lukaku, uluslararası futbolda Avrupalı erkek futbolcular arasında en çok gol atan ikinci isimdir (89 gol).

KULÜP KARİYERİNE GENEL BAKIŞ

Altyapı ve Anderlecht Yılları

Futbola beş yaşında Rupel Boom altyapısında başlayan Lukaku, daha sonra Lierse ve Anderlecht akademilerinde yetişti. Anderlecht formasıyla henüz 16 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı.

2009–2011 yılları arasında Anderlecht'te:

Belçika Pro League şampiyonluğu yaşadı.

Ligin gol kralı oldu.

Avrupa arenasında dikkat çekti.

CHELSEA VE PREMIER LİG SERÜVENİ

2011 yılında Chelsea'ye transfer olan Lukaku, yeterli süre alamaması nedeniyle sırasıyla:

West Bromwich Albion

Everton takımlarına kiralandı. West Brom ve Everton'da gösterdiği performansla Premier Lig'in en etkili forvetlerinden biri hâline geldi. 2014'te Everton'a kulüp rekoru bedelle transfer oldu ve ligde gol krallığı yarışında üst sıralarda yer aldı.

Manchester United

2017'de Manchester United'a transfer olan Lukaku, ilk sezonunda çift haneli gol sayısına ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de önemli katkılar sağladı. Ancak ikinci sezonunda yaşanan form düşüşü ve teknik tercihler sonrası takımdan ayrıldı.

Inter Milan ve Serie A Şampiyonluğu

2019'da Inter Milan'a transfer olan Lukaku, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.

2020–21 sezonunda Serie A şampiyonluğu

Serie A En Değerli Oyuncu (MVP) ödülü

Lautaro Martínez ile unutulmaz bir hücum ikilisi

Chelsea'ye Dönüş, Roma ve Napoli

2021'de Chelsea'ye rekor bedelle geri dönen Lukaku, beklentileri karşılayamadı. Ardından:

Inter Milan

Roma kulüplerine kiralandı.

2024 yazında Napoli'ye bonservisiyle transfer oldu ve 2024–25 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Millî Takım Kariyeri

Lukaku, Belçika A Millî Takımı ile:

3 Dünya Kupası (2014, 2018, 2022)

3 Avrupa Şampiyonası (2016, 2020, 2024) turnuvasında forma giydi.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Güçlü fizik, hız ve bitiricilik

Ceza sahası içi etkinliği

Hava toplarında üstünlük

Topsuz koşularla alan açma becerisi

Zaman zaman ilk dokunuşu eleştirilse de, Lukaku modern futbolun en komple santrforlarından biri olarak kabul edilir.