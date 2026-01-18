CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan Jorge de Frutos takibi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş yönetimi, La Liga ekibinde kariyerinin en verimli sezonunu geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Jorge de Frutos’u transfer listesine dahil etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Bir yandan kadrodaki oyunculara sürpriz teklifler gelirken, diğer yandan takviye için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, taraftarları heyecanlandıracak hamleler için kolları sıvadı. İspanya La Liga temsilcilerinden Rayo Vallecano'da sergilediği göz kamaştıran performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 28 yaşındaki Jorge de Frutos transfer listesine dahil edildi.

RAKİPLER PREMİER LİG TAKIMLARI

İspanyol ekibinde bu sezon 3 ayrı kulvarda forma giydiği 25 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle toplam 12 gole katkı sunan yıldız oyuncu, kariyerinin en randımanlı sezonlarından birini geçiriyor. Ancak Beşiktaş'ın bu transferde işi kolay değil. İspanyol kanat oyuncusuna İngiltere Premier Lig ekipleri Crystal Palace, Nottingham Forest ve Bournemouth'un da ilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim, Jorge de Frutos'u ikna etmek için şartları zorlamak zorunda kalacak.

SÜRATLİ VE ÇOK TEKNİK

Jorge de Frutos sürati ve teknik kapasitesi ile öne çıkıyor. Hem bitiriciliği hem de asist özelliğiyle komple bir futbolcu profili çiziyor. Topu aldığında direkt rakip kaleyi düşünen yıldız oyuncu, kanattan içeriye doğru kat ederek rakip kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor. Frutos ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın uygulamaya çalıştığı pres oyununa da yatkın bir futbolcu.

TÜRKİYE'YE KARŞI OYNADI

28 yaşındaki futbolcu, İspanya Milli Takımı formasını sadece 1 kez giydi. Jorge de Frutos, 7 Eylül 2025'te İspanya'nın Konya'da A Milli Takımımızı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 68'inci dakikada Pedri'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

