Haberler Beşiktaş Rafa Silva Benfica ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Rafa Silva, eski takımı ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp bonservis bedeli olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro kazanacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 06:50
Siyah-beyazlı kulübün son 3 aydır gündemini meşgul eden ve teknik heyetle bağları tamamen koparan Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu. Portekiz basınından Record'un haberine göre Rafa Silva eski kulübü Benfica ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Portekiz devinin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın antrenman performansını 'sıfır' olarak değerlendirdiği ve kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

2 AYLIK MALİYETİ 1 MİLYON EURO

Sezon başında Orkun ve Jurasek transferlerinden dolayı iyi ilişkiler içerisinde olan iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Rafa Silva'nın siyahbeyazlı kulübe 2 aylık maliyeti yaklaşık 1 milyon euroyu geçiyor. Beşiktaş yönetimi, antrenmanlarda isteksiz ve umursamaz davranışları ile diğer oyuncuları olumsuz yönde etkileyen tecrübeli orta saha ile vedalaşmak istiyor. Başkan Serdal Adalı'nın bonservis pazarlığında oyuncuya olan yakın zamandaki aylık ödemeleri de istediği bildirildi.

2.5 AY FORMA GİYMEDİ

Rafa Silva en son Beşiktaş'ın 2 Kasım 2025'te Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada forma giymişti. O günden bu yana 6 Süper Lig maçında oynamayan Portekizli yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarında da takımdaki yerini alamadı.

10 MİLYON EURO İMZA PARASI

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta forma şansı bulan Portekizli oyuncu, 5 gol, 3 asistlik performansıyla 8 gole katkıda bulundu. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Rafa Silva 2024 yazında Benfica'da siyah-beyazlı kulübe bedelsiz transfer olmuştu. O dönemki yönetim Rafa Silva için 10 milyon euro imza parası ödemişti.

