Haberler Beşiktaş Biletler satışa çıkıyor

Biletler satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 15 Ocak Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynayacağı Keçiörengücü maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Açıklamada "Biletler yarın (bugün) saat 11.00'de BJK SuperApp'te ön satışa, pazartesi günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Biletler satışa çıkıyor
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 15 Ocak Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynayacağı Keçiörengücü maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Açıklamada "Biletler yarın (bugün) saat 11.00'de BJK SuperApp'te ön satışa, pazartesi günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak" ifadeleri kullanıldı.
