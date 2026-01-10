Demir Ege’ye izin çıkmadı!

Beşiktaş'ta genç futbolcularla ilgili önemli bir karar alındı. Sergen Yalçın, 21 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz hakkında yönetime olumlu rapor sundu. Tıknaz'a geçen sezon oynadığı Portekiz ekibi R.Ave tarafından yapılan kiralama teklifine rağmen, teknik heyetin planlaması doğrultusunda kadroda tutulmasına karar verildi. Tıknaz, bu sezon 16 karşılaşmada 635 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
