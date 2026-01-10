Beşiktaş’ı çok istedim

Beşiktaş'ta son dönemde sergilediği performansla göz dolduran Vaclav Cerny, Antalya kampında soruları yanıtladı. Hazırlık kampını değerlendiren 28 yaşındaki Çekyalı kanat oyuncusu, "Gelişim odaklı gittik, ikinci yarıya hazırlanıyoruz. Yeni kurulan bir takımdaki oyuncuların, ilk yarıda gelişim göstermesi normaldir. Herkes aynı idman yüküne ulaşınca, 2-3 ay içinde aynı seviyeye gelir. Maçlarda da bu gelişimi görebilirsiniz. İlk yarının son kısmında fiziksel olarak sorun yaşamamaya başladık" dedi.

KARŞILIĞINI VERECEĞİM

Cerny, Beşiktaş'a transfer olmayı çok istediğini de vurguladı. Tecrübeli yıldız, "Beşiktaş'ın ilgisini öğrendiğimde bu transferin gerçekleşmesini çok istedim. Bir şeyin olmasını istediğimde gerçekleşmesi için elimden geleni yaparım. Transfer iyi ki gerçekleşmiş. Taraftarın beni ne kadar çok istediğini hissettim. Ben de bunun karşılığını her maç vermek istiyorum. Her transfer öncesi saha dışında birçok şey gelişir ama sahaya formayla çıktığınız zaman neden burada olduğunu göstermek istersiniz" ifadelerini kullandı.

Vaclav Cerny, Sergen Yalçın'ın, teknik direktör olmadan önce kendisi hakkında söylediği övgü dolu sözler için de yorumda bulundu. Cerny, "Bu bir tesadüf. Bildiğim birkaç Türk oyuncu arkadaşımdan hakkımda söylediği şeyleri duymuştum. Bu çok eğlenceli bir hikaye. Bu lafları her maç kanıtlamaya çalışıp, hocayı haklı çıkartmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.