CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ı çok istedim

Beşiktaş’ı çok istedim

Beşiktaş’ın Çekyalı yıldızı Cerny, “Beşiktaş’ın ilgisini öğrendiğimde bu transferin gerçekleşmesini çok istedim. Transfer iyi ki gerçekleşmiş. Taraftarın beni ne kadar istediğini çok iyi hissettim” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’ı çok istedim

Beşiktaş'ta son dönemde sergilediği performansla göz dolduran Vaclav Cerny, Antalya kampında soruları yanıtladı. Hazırlık kampını değerlendiren 28 yaşındaki Çekyalı kanat oyuncusu, "Gelişim odaklı gittik, ikinci yarıya hazırlanıyoruz. Yeni kurulan bir takımdaki oyuncuların, ilk yarıda gelişim göstermesi normaldir. Herkes aynı idman yüküne ulaşınca, 2-3 ay içinde aynı seviyeye gelir. Maçlarda da bu gelişimi görebilirsiniz. İlk yarının son kısmında fiziksel olarak sorun yaşamamaya başladık" dedi.

KARŞILIĞINI VERECEĞİM

Cerny, Beşiktaş'a transfer olmayı çok istediğini de vurguladı. Tecrübeli yıldız, "Beşiktaş'ın ilgisini öğrendiğimde bu transferin gerçekleşmesini çok istedim. Bir şeyin olmasını istediğimde gerçekleşmesi için elimden geleni yaparım. Transfer iyi ki gerçekleşmiş. Taraftarın beni ne kadar çok istediğini hissettim. Ben de bunun karşılığını her maç vermek istiyorum. Her transfer öncesi saha dışında birçok şey gelişir ama sahaya formayla çıktığınız zaman neden burada olduğunu göstermek istersiniz" ifadelerini kullandı.

Vaclav Cerny, Sergen Yalçın'ın, teknik direktör olmadan önce kendisi hakkında söylediği övgü dolu sözler için de yorumda bulundu. Cerny, "Bu bir tesadüf. Bildiğim birkaç Türk oyuncu arkadaşımdan hakkımda söylediği şeyleri duymuştum. Bu çok eğlenceli bir hikaye. Bu lafları her maç kanıtlamaya çalışıp, hocayı haklı çıkartmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kristensen transferinde Zaniolo şartı!
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! 00:44
Daha Eski
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 00:43