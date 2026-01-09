Jörgensen için baskı

Beşiktaş yönetimi, kale için 1 numaralı aday Filip Jörgensen'i renklerine katmak için büyük uğraş veriyor. Siyahbeyazlı yetkililer, Danimarkalı eldiven için Chelsea'ye baskı yapmaya devam ediyor. Manchester City deplasmanında kaleyi koruyan ve performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki file bekçisi, Premier Lig'de önceki akşam oynanan Fulham maçında ise yedek kulübesinde oturdu. Chelsea'nin FA Cup'ta yarın akşam oynayacağı Charlton karşılaşması sonrası Jörgensen'in durumu netleşecek.