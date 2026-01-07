UEFA’dan Beşiktaş paylaşımı

UEFA'nın resmi sosyal medya hesaplarında Beşiktaş'la ilgili özel bir paylaşım yapıldı. Bu sezon Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak Tüpraş Stadı hakkında bilgi verildi ve bir görsel yayınlandı. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026'da Beşiktaş'ın stadında gerçekleşecek.
