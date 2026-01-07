CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Piton transferinde mutlu sona yakın! Prensip anlaşmasına varıldı

Beşiktaş Piton transferinde mutlu sona yakın! Prensip anlaşmasına varıldı

Beşiktaş, 25 yaşındaki sol bek Lucas Piton ile prensipte anlaştı. Yönetim, Vasco da Gama ile pazarlıkları sürdürürken olası bir aksilik için alternatiflerini de sıcak tutuyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Beşiktaş Piton transferinde mutlu sona yakın! Prensip anlaşmasına varıldı

Beşiktaş'ta sol bek transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. David Jurasek ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar bu bölge için listesinde bulunan Lucas Piton ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki İtalyan sol bekle yıllık ücret ve sözleşme şartları konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, oyuncunun kulübü Vasco da Gama ile pazarlıklarını sürdürüyor.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Tecrübeli futbolcunun eski Beşiktaşlı oyuncular Bobo ve Josef'in tavsiyeleri sonrası Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği de gelen bilgiler arasında. Yönetimin Piton transferinde yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı listesindeki diğer adaylarla da temaslarına devam ettiği öğrenildi. Bu sezon 55 maçta 1 gol, 11 asist kaydeden Piton'un Brezilya ekibi ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek.

SON DAKİKA
