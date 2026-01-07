Antalya’da mesai sürüyor

Beşiktaş devre arası çalışmalarına Antalya'da nız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde dün yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıydı. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, pas antrenmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
