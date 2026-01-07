CANLI SKOR ANA SAYFA
Alkışlar Orkun Kökçü'ye

Alkışlar Orkun Kökçü'ye

Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü dikkat çekiyor. Takım içerisinde hırsı, çalışkanlığı ve performansıyla gelecek adına umut veren Orkun, teknik heyetin de beğenisini topladı. Başarılı futbolcu aynı zamanda takım kaptanı olarak Antalya kampında liderlik ve sorumluluk üstlenerek alkışları aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da sezonun ikinci yarısında en çok güvendiği isimlerin başında Orkun Kökçü geliyor. Orkun ilk yarıda 20 maçta 3 asist yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Alkışlar Orkun Kökçü’ye
