Savunmaya duvar!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Savunmaya mutlaka takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, transfer listesinin 1 numarasına Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'yu yazdı. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği Fildişi Sahilli savunmacı için Premier Lig ekibine resmi teklifini iletti. Masaya konulan paketin, 3 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euroluk satın alma opsiyonundan oluştuğu öğrenildi.

HAVA HAKİMİYETİ İYİ

Emmanuel Agbadou, 17 Haziran 1997'de Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde doğdu. 28 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanıyor. Fiziksel gücü ve hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınan tecrübeli oyuncu, modern futbolun gerektirdiği topu oyuna sokma yeteneğine sahip.

B PLANI THILO KEHRER

Siyah-beyazlılar Agbadou transferinde aksilik yaşanırsa rotayı Monaco forması giyen Thilo Kehrer'e çevirecek. Beşiktaş yönetimi Fransız kulübüne Alman savunmacının şartlarını sordu. Monaco 29 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.