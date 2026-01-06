Rakip S. Bükreş

Siyah-beyazlılar, taktiksel eksiklikleri gidermek ve maç kondisyonunu yukarı çekmek amacıyla Antalya'da hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Beşiktaş ilk ciddi hazırlık maçında Romanya futbolunun güçlü ekibi Steaua Bükreş (FCSB) ile 9 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Teknik heyet bu karşılaşmada genç oyuncuları da görme fırsatı yakalayacak.
Siyah-beyazlılar, taktiksel eksiklikleri gidermek ve maç kondisyonunu yukarı çekmek amacıyla Antalya'da hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Beşiktaş ilk ciddi hazırlık maçında Romanya futbolunun güçlü ekibi Steaua Bükreş (FCSB) ile 9 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Teknik heyet bu karşılaşmada genç oyuncuları da görme fırsatı yakalayacak.