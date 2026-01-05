Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz için flaş karar!

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'dan sonra Demir Ege Tıknaz'ın da kalması kesinleşti. Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki orta saha hakkında yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi. Portekiz ekipleri Rio Ave ve Braga'nın ilgilendiği Demir Ege'nin en azından sezon sonuna kadar takımda tutulacağı ve gelen tekliflerin yaz transfer döneminde değerlendirmeye alınacağı belirtildi. Genç futbolcu, bu sezon 16 maçta toplam 635 dakika süre aldı.