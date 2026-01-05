CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de Demir Ege Tıknaz olmuştu. Son olarak futbolcuyla ilgili olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın kritik bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:38
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'dan sonra Demir Ege Tıknaz'ın da kalması kesinleşti. Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki orta saha hakkında yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi. Portekiz ekipleri Rio Ave ve Braga'nın ilgilendiği Demir Ege'nin en azından sezon sonuna kadar takımda tutulacağı ve gelen tekliflerin yaz transfer döneminde değerlendirmeye alınacağı belirtildi. Genç futbolcu, bu sezon 16 maçta toplam 635 dakika süre aldı.

