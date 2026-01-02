Necip tam 18 hocayla çalıştı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolu sezon sonunda bırakacağını açıklayan Necip Uysal, siyah-beyazlı camianın unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Kulüpte 22’nci yılını geçiren tecrübeli oyuncu, 466 karşılaşmaya çıkarken, 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalıştı. Ertuğrul Sağlam döneminde 2008 yılında ilk kez A takımla antrenmanlara çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 24 Ekim 2009’da oynanan Eskişehirspor maçıyla siftah yapmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
8 KUPA KALDIRDI

Necip, Beşiktaş kariyerinde tam 8 kez şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu, siyah- beyazlı takımla 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa zaferi gördü. Siyah-beyazlı futbolcu, kariyeri boyunca eleştirilse de çalıştığı tüm teknik adamların gözdesi oldu. Geçen sezon sakatlanan Necip bu nedenle tam 8 ay forma giyemedi.

