Hedef kupa

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de 4 maç aradan sonra Dolmabahçe'de kazanan ve moral bulan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde, 5'inci sırada tamamlayan ve zirve yarışında geride kalan siyah-beyazlılar kupaya büyük ehemmiyet veriyor. C Grubu ilk maçında bu akşam saat 20.30'da Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Kartal'da tek hedef 3 puan.

AVRUPA İÇİN KISA YOL

Beşiktaş ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup ederek hem ligdeki 3-2 mağlubiyetin rövanşını almak hem de bu sezon ilk derbi zaferine imza atmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürüp Avrupa kupası vizesini cebine koymak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Rizespor maçındaki mücadelenizi ve hırsınızı beğendim. Fenerbahçe derbisini de kazanarak yakaladığımız çıkışı sürdürelim" talimatını verdi.

RASHICA FORMDA

Trabzonspor karşısında asist yapan, Rizespor maçında galibiyeti getiren Milot Rashica, derbide de skora katkı vermeyi hedefliyor.

12

Abraham bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde oynadığı toplam 23 maçta 12 kez rakip fileleri sarstı. İngiliz golcü, Galatasaray ve Trabzonspor derbilerinde de 1'er gol atmıştı.