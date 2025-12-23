CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hedef kupa

Hedef kupa

Siyah-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bu akşam F.Bahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak. Kartal ezeli rakibini yenerek hem ligin rövanşını almak hem de bu sezon ilk derbi zaferine imza atmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef kupa

Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de 4 maç aradan sonra Dolmabahçe'de kazanan ve moral bulan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde, 5'inci sırada tamamlayan ve zirve yarışında geride kalan siyah-beyazlılar kupaya büyük ehemmiyet veriyor. C Grubu ilk maçında bu akşam saat 20.30'da Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Kartal'da tek hedef 3 puan.

AVRUPA İÇİN KISA YOL

Beşiktaş ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup ederek hem ligdeki 3-2 mağlubiyetin rövanşını almak hem de bu sezon ilk derbi zaferine imza atmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürüp Avrupa kupası vizesini cebine koymak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Rizespor maçındaki mücadelenizi ve hırsınızı beğendim. Fenerbahçe derbisini de kazanarak yakaladığımız çıkışı sürdürelim" talimatını verdi.

RASHICA FORMDA

Trabzonspor karşısında asist yapan, Rizespor maçında galibiyeti getiren Milot Rashica, derbide de skora katkı vermeyi hedefliyor.

12

Abraham bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde oynadığı toplam 23 maçta 12 kez rakip fileleri sarstı. İngiliz golcü, Galatasaray ve Trabzonspor derbilerinde de 1'er gol atmıştı.

PSV'den F.Bahçe'ye flaş talep! Veerman...
G.Saray'dan orta saha çıkarması!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi!
Yönetim Talisca için düğmeye bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
Trabzonspor Ankara'da kaybetti! Trabzonspor Ankara'da kaybetti! 00:51
Fatih Tekke: Bize yakışmayan... Fatih Tekke: Bize yakışmayan... 00:51
Daha Eski
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 00:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:51
Başkent'te gol ofsayta takıldı! Başkent'te gol ofsayta takıldı! 00:51
Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:51
F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! 00:51
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 00:51