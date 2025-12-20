TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Özcan sesleri!

Ocak ayında kadrosuna takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın önem verdiği bölgelerin başında orta saha geliyor. Deneyimli çalıştırıcı, yaz transfer döneminin son günlerinde de bu talebini vurgularken özellikle Rangers forması giyen Nicolas Raskin için ciddi girişimlerde bulunulmuş ancak oyuncu sıcak bakmamıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, orta alanın merkezi için İngiltere başta olmak üzere transfer piyasasını araştırırken gündeme dahil edilen isimlerden birisi de Salih Özcan oldu. Galatasaray'ın da aynı şekilde Salih Özcan ile ilgilendiği kaydedildi.

Alman ekibinin Salih'in sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayı düşünmediği belirtirken Türk Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda olmak isteyen futbolcunun forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı amaçladığı öğrenildi. Geçen yaz Dortmund, 5 milyon Euro bonservis istediği Salih için mukavelesinin sonuna gelmesiyle birlikte devre arasında 1.5-2 milyon Euro bandında bir ücret talep ediyor.