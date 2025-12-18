CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Savunmaya dev kule

Savunmaya dev kule

Bireysel hatalardan bu sezon çok canı yanan Beşiktaş, savunma takviyesi için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'yu transfer listesine dahil ettiği aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Savunmaya dev kule

Bireysel hatalardan bu sezon çok canı yanan Beşiktaş, savunma takviyesi için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'yu transfer listesine dahil ettiği aktarıldı. Yıldız oyuncu için iki kulüp arasında temasların başladığı öğrenildi. 1.92 metre boyundaki Fildişi Sahilli futbolcunun Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Stoperin yanı sıra 6 numarada da görev yapabilme özelliğine sahip 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro.

REKLAM- TÜRK TELEKOM
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
DİĞER
Fenerbahçe'den Kadıköy'ü sallayacak golcü planı! İşte o iki yıldız...
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?
F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28
Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! 01:28
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! 01:28
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 01:28
Daha Eski
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 01:28
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 01:28
Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! 01:28
Icardi’den sert mesaj! Icardi’den sert mesaj! 01:28
Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! 01:28
Ç. Rizespor grup aşamasına 3 puanla başladı! Ç. Rizespor grup aşamasına 3 puanla başladı! 01:28