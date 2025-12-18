İzmir’de protokol imzalandı

Beşiktaş, geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve yetiştirmek adına İzmir'de dev bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, Dokuz Eylül Üniversitesi ile kapsamlı bir iş birliği ve pilot takım protokolü imzaladı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende, imzaları Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz attı.
