CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İzmir’de protokol imzalandı

İzmir’de protokol imzalandı

Beşiktaş, geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve yetiştirmek adına İzmir'de dev bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, Dokuz Eylül Üniversitesi ile kapsamlı bir iş birliği ve pilot takım protokolü imzaladı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende, imzaları Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İzmir’de protokol imzalandı
Beşiktaş, geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve yetiştirmek adına İzmir'de dev bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, Dokuz Eylül Üniversitesi ile kapsamlı bir iş birliği ve pilot takım protokolü imzaladı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende, imzaları Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz attı.
F.Bahçe'nin golcüsü kim olacak?
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
DİĞER
Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu! Bonservisi alınıyor...
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?
F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28
Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! 01:28
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! 01:28
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 01:28
Daha Eski
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 01:28
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 01:28
Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! 01:28
Icardi’den sert mesaj! Icardi’den sert mesaj! 01:28
Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! 01:28
Ç. Rizespor grup aşamasına 3 puanla başladı! Ç. Rizespor grup aşamasına 3 puanla başladı! 01:28