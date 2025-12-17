CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan stopere sürpriz hamle!

Beşiktaş, defans hattına takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, İsviçre’de Lozan takımında oynayan 22 yaşındaki stoper Karim Sow’u yakından takip ediyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Ara transferde kadrosunu mutlaka güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, ilk hamlelerini savunma hattına yapacak. Stoper rotasyonuna takviye isteyen siyah-beyazlılar İsviçre'nin Lozan takımında oynayan 22 yaşındaki Karim Sow'u takip ediyor. İsviçre basınında çıkan haberlerde, Kartal'ın Sow'la yakından ilgilendiği ve ocak ayında teklif götürebileceği kaydedildi. İsviçre kulübü Lozan'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

AVRUPA'DA SCOUTLAR İZLİYOR

Kariyeri boyunca İsviçre'den başka bir ülkede forma giymeyen 22 yaşındaki Sow, Young Boys'un altyapısından yetişti. 2 senedir Lozan'da oynayan genç futbolcu, özellikle bu sezon gösterdiği performans ve yakaladığı istikrarla transferde öne çıktı. Beşiktaş'ın dışında Avrupa'da birçok kulübün scoutlarının Karim Sow'u izlediği ifade edildi. Kartal'ın adaylar arasında olduğu bildirildi. Karim Sow, Lozan formasıyla bu sezon 20 resmi maçta sahaya çıktı, 1 asist yaptı ve toplamda bin 725 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI

Karim Sow, sezon başında UEFA Konferans Ligi play-off elemesinde Beşiktaş'a karşı rakip oldu. Lozan formasıyla iki maçta siyahbeyazlılara karşı 180 dakika sahada kalan ve 1 asist yapan Sow, takımının lig aşamasına kalmasına yardımcı olmuştu. Beşiktaş, Sow'un forma giydiği İsviçre temsilcisine 1-1 ve 0-1'lik skorlarla elenmişti.

HAVA TOPLARINDA GÜÇLÜ

Savunmada hava topu hakimiyetiyle öne çıkan Karim Sow, 1.98'lik boy avantajını çok iyi kullanıyor. Uzun boyuyla hem defansta hem de hücumda ön plana çıkan 22 yaşındaki stoper, fiziksel gücüyle de farkını ortaya koyuyor.


