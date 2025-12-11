Lucescu’dan Dolmabahçe övgüsü

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu yenilenen Tüpraş Stadı'nın mimarisine ve atmosferine hayran kaldığını ifade ederek "Yenilendikten sonra olağanüstü bir stadyum oldu. İnanılmaz bir yer, muhteşem bir akustiği var" dedi.
