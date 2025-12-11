CANLI SKOR ANA SAYFA
Cengiz ve Jota şoku

Cengiz ve Jota şoku

Gaziantep FK maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen iki yıldızın durumları belli oldu. Cengiz’in 1 ay, Jota Silva’nın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Cengiz ve Jota şoku

Gaziantep FK maçında Beşiktaş'ın iki kanat oyuncusu Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlanarak oyuna devam edememişti. Cengiz Ünder'in sol uyluk iç kas grubu tendon bileşkesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti. Kısmi yırtık ve kanama saptanan tecrübeli futbolcunun, zedelenmenin şiddetine bağlı olarak iyileşme süresi 3 ile 4 hafta arasında değişebiliyor. 28 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İLK KEZ SAKATLIK YAŞADI

Rakibinin ceza sahası içinde müdahalesiyle yerde kalan Jota ise kariyerinde ilk kez sakatlık yaşadı. Beşiktaş yönetimi bu pozisyon sonrası penaltı vermeyen hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'e tepki göstermişti. Sol diz iç yan bağında kısmi yırtık olan Jota'nın 3 hafta takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Trabzon ve Rize maçlarında forma giyemeyecek olan 26 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe derbisinde forma giyme ihtimali de düşük.

FORMAYI KAPMIŞTI

Nottıngham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Jota Silva, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girdiği dönemde talihsiz sakatlık yaşadı. Karagümrük maçında ilk kez ilk 11'de forma giyen deneyimli oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.

6 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu süre aldığı 11 resmi karşılaşmada 4 gol, 2 asistle 6 gole katkıda bulundu.

