Bireysel hatalar yaktı

Evinde oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş zirve yarışında büyük yara aldı. Hücum organizasyonları olarak Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında başarılı istatistikler ortaya koyan ve gelecek için ümit veren Kartal, savunma zafiyetine ise bir türlü çözüm bulamadı. Gaziantep FK kalecisi Zafer'in devleştiği maçta rakip kaleye 13'ü isabetli olmak üzere tam 29 şut atan siyah-beyazlılar, son vuruşlardaki beceri eksikliği nedeniyle farklı kazanacağı maçta 1 puanla yetinmek durumunda kaldı.

FUTBOLDA ÇÖZÜMÜ YOK

Siyah-beyazlıların bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı karşılaşmalardakalesini gole kapayamaması dikkat çekti. Beşiktaş; Kayserispor, Konyaspor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarında kalesinde gol görmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın da bireysel hatalardan yakınarak "Rakibin attığı 2 golde yine hatalar yaptık. 3'üncü pozisyonları yok galiba. Futbolda bireysel hataların çözümü yok" ifadelerini kullandı. 52 yaşındaki teknik adamın savunmacılarla birebir görüşme yapıp basit hataları tekrarlamamaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

HATA RAPORU

Kocaelispor Mert Günok (Tayfur'un golü)

Galatasaray Mert Günok ve Ndidi (İlkay'ın golü)

Gençlerbirliği Jurasek (kendi kalesine)

Fenerbahçe Emirhan (Duran'ın golü)

Antalyaspor Rıdvan (Boli'nin golü)

Samsunspor Cengiz Ünder (Ndiaye'nin golü)

Gaziantep FK Gökhan ve Emirhan (Bayo'nun golleri)

TİAGO DJALO ELEŞTİRİSİ

Teknik direktör Sergen Yalçın son maçlarda savunmanın göbeğindeki tercihini Paulista-Emirhan ikilisinden yana kullandı. Emirhan'ın hatalar yapmasına rağmen sürekli ilk 11 oynaması ve Djalo'nun yedek kulübesinden çıkamaması, eleştirileri beraberinde getiriyor. 1 golü bulunan Portekizli savunmacı son 3 resmi maçta yalnızca 33 dakika süre alabildi.