Beşiktaş’ta play-off günü

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında bu akşam Akatlar'da Macaristan'dan Sopron Basket'i ağırlayacak. Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı takım, grup aşamasında en iyi üçüncüler arasında yer alarak play-off turuna yükselmişti. Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
