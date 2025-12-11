CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş sağ bekini İtalya'da buldu! Sözleşmesi sona eriyor

Beşiktaş sağ bekini İtalya'da buldu! Sözleşmesi sona eriyor

İtalyan basını, Beşiktaş’ın Lazio ile sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz anlaşamayan 33 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ettiğini ileri sürdü

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Beşiktaş sağ bekini İtalya'da buldu! Sözleşmesi sona eriyor

Beşiktaş'ın Lazio'da forma giyen Adam Marusic'i gündemine aldığı iddia edildi. La Gazetta dello Sport'un haberine göre; mukavelesi haziranda sona erecek tecrübeli oyuncu, kulübünden 2 yıllık sözleşme ve ek opsiyon talep ediyor. Bu istekler Serie A ekibinin planları ile örtüşmediği için görüşmeler tıkanmış durumda. Haberde 33 yaşındaki savunmacının durumunu Beşiktaş, Napoli ve Juventus'un takip ettiği aktarıldı. Sağ bek, sol bek ve sağ kanatta da görev alabilen Karadağlı oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro.

