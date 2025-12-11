Beşiktaş sağ bekini İtalya'da buldu! Sözleşmesi sona eriyor

Beşiktaş'ın Lazio'da forma giyen Adam Marusic'i gündemine aldığı iddia edildi. La Gazetta dello Sport'un haberine göre; mukavelesi haziranda sona erecek tecrübeli oyuncu, kulübünden 2 yıllık sözleşme ve ek opsiyon talep ediyor. Bu istekler Serie A ekibinin planları ile örtüşmediği için görüşmeler tıkanmış durumda. Haberde 33 yaşındaki savunmacının durumunu Beşiktaş, Napoli ve Juventus'un takip ettiği aktarıldı. Sağ bek, sol bek ve sağ kanatta da görev alabilen Karadağlı oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro.
