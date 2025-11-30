Beşiktaş'tan transfer harekatı! Valentino Lazaro yeşil ışık yaktı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz atak... Torino ile sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan Avusturyalı kanat beki Valentino Lazaro Siyah-Beyazlılar'ın radarında... Takvim'de yer alan habere göre; hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi Al-Duhail'in somut ilgi gösterdiği ve bir görüşme gerçekleştirerek şartları yokladığı belirtildi.