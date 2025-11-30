CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transfer harekatı! Valentino Lazaro yeşil ışık yaktı

Beşiktaş'tan transfer harekatı! Valentino Lazaro yeşil ışık yaktı

Ara transfer dönemi için sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Valentino Lazaro ismi gündeme geldi. Avusturyalı kanat beki, kariyerine Avrupa'da devam ettirmek istediğini ve siyah beyazlıların transferde öne çıktığı belirtildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 10:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan transfer harekatı! Valentino Lazaro yeşil ışık yaktı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz atak... Torino ile sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan Avusturyalı kanat beki Valentino Lazaro Siyah-Beyazlılar'ın radarında... Takvim'de yer alan habere göre; hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi Al-Duhail'in somut ilgi gösterdiği ve bir görüşme gerçekleştirerek şartları yokladığı belirtildi.

Beşiktaş'tan transfer harekatı! Valentino Lazaro yeşil ışık yaktı

Beşiktaş transferde daha avantajlı gözüküyor. Çünkü Lazaro'nun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi. Lazaro, Ocak ayından itibaren herhangi bir kulüple bedelsiz şekilde ön sözleşme imzalayabilecek. Devre arasında sağ bek transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transfere onay verdiği gelen haberler arasında.

Beşiktaş'tan transfer harekatı! Valentino Lazaro yeşil ışık yaktı

Bu sezon 13 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu Valentino Lazaro, bu maçlarda 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Lazaro, 36 kez Avusturya Milli Takım formasını giyerken rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 39.5 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

Osimhen’den derbi mesajı!
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
G.Saray'da 2 ayrılık birden!
"Pamuklara sarması lazım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK-Çorum FK maçı detayları Bodrum FK-Çorum FK maçı detayları 09:44
Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı detayları Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı detayları 09:34
Messi bir kupa daha kazandı! Messi bir kupa daha kazandı! 09:28
Libertadores'te şampiyon Flamengo! Libertadores'te şampiyon Flamengo! 09:20
Sivasspor-Boluspor maçı detayları Sivasspor-Boluspor maçı detayları 09:20
İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! 09:18
Daha Eski
Osimhen’den derbi mesajı! Osimhen’den derbi mesajı! 09:16
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 09:04
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 09:00
G.Saray liderliğini korumak istiyor! G.Saray liderliğini korumak istiyor! 09:00
Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Rafa Silva krizinde yeni gelişme! 08:55
Antalyaspor-Göztepe maçı detayları Antalyaspor-Göztepe maçı detayları 08:42