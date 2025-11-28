CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana performansıyla gündemden düşmeyen Rafa Silva konusunda hareketli günler yaşanıyor. Portekizli yıldızın takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar camiada büyük yankı uyandırırken, Başkan Serdal Adalı devreye girdi. Yönetim, ocak ayı öncesinde Rafa Silva ile bir kez daha görüşme yapma kararı aldı. Peki, Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 07:42 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 11:46
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Siyah-beyazlılarda yönetim, Portekizli futbolcunun takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin ardından harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, ocak ayı gelmeden oyuncuyla yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında yaşanan soğukluk, Silva'nın geleceğini belirsizleştiriyor. Taraftarın büyük umutlar beslediği yıldız futbolcunun takımdan ayrılabileceği söylentileri, Beşiktaş camiasında endişe yarattı. Taraftarlar, Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesi Silva'ya güvenoyu vermiş, oyuncuya olan desteğini açıkça dile getirmişti. Ancak Portekizli yıldızın sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyememesi taraftarların endişesini artırdı.

RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor. Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan Portekizli yıldız, takımdaki geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Kulüp kaynaklarına göre, Başkan Serdal Adalı, ocak ayında yaşanabilecek bir ayrılığı önlemek için oyuncu ile bire bir görüşme gerçekleştirecek.

Rafa Silva Beşiktaş’tan ayrılacak m

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DEVREDE

Sergen Yalçın yönetiminde beklenen istikrarı yakalayamayan Silva'nın, derbi öncesinde aldığı destek mesajına rağmen geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar, yıldız futbolcunun takımdan ayrılma ihtimaline sosyal medyada tepki gösterirken, yönetim bu süreci sakin şekilde yönetmeye çalışıyor.

Rafa Silva Beşiktaş’tan ayrılacak m

RAFA SILVA'NIN SAKATLIĞI BİTTİ Mİ?

Antalyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva'nın, milli aradan sonra Tüpraş Stadı'nda oynanacak Samsunspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor. Oyuncu birkaç gün daha bireysel antrenman yapacak, ardından takımla çalışmalara katılacak.

Rafa Silva Beşiktaş’tan ayrılacak m

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SİLVA BELİRSİZLİĞİ: AYRILIK MI, DEVAM MI?

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun fiziksel durumunun yanı sıra takıma adaptasyon sürecini de yakından izliyor. Eğer Rafa Silva form grafiğini yükseltirse, ocak ayındaki olası ayrılık gündemden kalkabilir. Aksi durumda Beşiktaş, yıldız ismin yerine alternatif bir oyuncu arayışına girebilir.

ASpor CANLI YAYIN

