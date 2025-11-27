CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Alaba'nın peşinde

Beşiktaş Alaba'nın peşinde

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündemde ilk olarak stoper hattı var. Siyah beyazlılar, Real Madrid'de yedek kulübesine çekilen David Alaba'yı yakın takibe aldı.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Beşiktaş Alaba'nın peşinde

Zirve yarışında geriye düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın camiadan 2 transfer dönemi mühlet talep etmişti. Skor üstünlüğünü yakaladığı maçlarda bireysel hatalardan yediği gollerle puan kaybetmeyi alışkanlık haline getiren siyah-beyazlılar, deneyimli hocanın raporu doğrultusunda savunmayı güçlendirmek için harekete geçti. Beşiktaşlı kurmayların dünya devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren David Alaba'yı gündemine aldığı ileri sürüldü.

KULÜBEYE MAHKUM

Eflatun-beyazlı kulüpte yedek kulübesine mahkum olan 33 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Tecrübeli savunmacıyı yakın markaja alan siyah-beyazlıların ocakta La Liga devinin kapısını çalacağı aktarıldı. Alaba'nın kulübü ile olan sözleşmesinin haziran ayında sona ermesi transfer için avantaj olarak görülüyor. Avusturyalı futbolcu ile Fiorentina'nın yanı sıra MLS temsilcileri New York City ve Charlotte FC de ilgileniyor.

ÇOK YÖNLÜ YILDIZ

Beşiktaş'ın gündemindeki David Alaba stoper, sol bek ve nadiren de olsa merkez orta sahada görev yapabiliyor. Ülkesi Avusturya'da tam 10 kez "yılın futbolcusu" ödülünü kazandı. Teknik kalitesi yüksek olduğu için savunmadan oyun kurmada son derece başarılı. Atletik özellikleri iyi olan tecrübeli futbolcu, adam markajında da etkili. Hücuma sık sık katılan tecrübeli defans oyuncusu, rakip kaleye sürpriz şutlar da çıkarıyor.

12

Bayern Münih A Takımı'nda 11 yıl forma giyen Alaba, Bavyera temsilcisinde tam 10 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. 2021 yaz döneminde bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olan deneyimli oyuncu, La Liga devinde 2 kez mutlu sona ulaştı. Avusturyalı savunmacı 2 dev kulüpte toplam 12 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

GOL YEME HASTALIĞI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar bu sezon savunma hattında problem yaşıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın henüz kronikleşen soruna çözüm bulmuş değil. Toplam 17 gol yiyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 13 karşılaşmanın 11'inde kalesini gole kapatamadı. Kartal sadece Kayserispor ve Konyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi.

