Rafa Silva uzlaşmaya açık! Beşiktaş yönetiminin FIFA uyarısı sonrası...

Beşiktaş ve Rafa Silva arasındaki kriz devam ederken son olarak önemli bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak istediğini kulübe bildirip antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Portekizli futbolcu, yönetimin tavizsiz tutumu sonrası geri adım atmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz perşembe Nevzat Demir Tesisleri'ne noter çağırarak Rafa Silva'nın izinsiz olarak idmana katılmadığına dair zabıt tutturan yöneticiler, ayrıca oyuncunun menajeriyle görüşerek, uzlaşmaz tutum devam ettiği takdirde FIFA'ya şikayette bulunacakları uyarısında bulundu.

"SORUN PARA DEĞİL, ÖYLE OLSAYDI..."

Tesislere gelen Rafa Silva, futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüşüp konuya ilişkin yeni kararını bildirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi sözleşmede yer alan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği için elinde kulübe karşı kullanabileceği bir koz bulunmayan tecrübeli oyuncu, artık antrenmanlara katılacağını söyledi.

Yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın ile herhangi bir sorunu olmadığını özellikle vurgulayan Rafa Silva, "Sorun para da değil. Öyle olsaydı Arap ülkelerine giderdim. Benim ailevi problemlerim var" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben aslında geçen sezonun bitiminde ayrılmak istedim. Tek arzum ülkeme dönmekti fakat yönetimden olumlu yanıt gelmedi. Moralim bozuldu, çok üzüldüm. Kafam çok karışıktı. Son yaşananlardan sonra tekrar düşündüm. Artık bu sorun çözülsün istiyorum. Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım. Devre arası ne olur bilemem ama bana görev verildiği sürece takımım için elimden geleni yapacağım."

Bu sözler yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, dün bireysel çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın bugünden itibaren takım antrenmanlarına katılması bekleniyor.