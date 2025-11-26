Portekiz'den Rafa Silva yalanlaması! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor. Yakın zamanda çıkan haberlerde, yıldız oyuncunun Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaş yöneticileriyle bir toplantı yaptığı ve 'aklının karışık olduğu' yönünde iddialar basına yansımıştı.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, Rafa Silva kanadından bu iddialara yönelik cevap geldi.

'GÖRÜŞME OLMADI'

Haberde yer alan bilgilere göre, oyuncuya yakın bir kaynak, Rafa Silva ile Beşiktaş yöneticileri arasında herhangi bir görüşme olmadığını ve basında yer alan açıklamaların oyuncu tarafından yapılmadığını aktardı.

'ANTRENMANLARA KATILMADIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL'

Aynı kaynak, Rafa'nın antrenmanlara katılmadığı iddialarının doğru olmadığını, oyuncunun Beşiktaş'ta ana takımın antrenman yaptığı sahaya bitişik bir alanda, aynı saatlerde fiziksel sorunları için özel bir iyileşme programı dahilinde çalıştığını belirtti.

PERFORMANSI

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 16 maçta görev alarak 5 gol ve 3 asist yaptı. Oyuncunun menajeri, bu ay içinde Rafa'nın kulüpten ayrılmak istediğini ve Benfica'nın olası geri dönüşünü yakından takip ettiğini doğrulamıştı.

