Ersin tesellisi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bu sezon inişli-çıkışlı grafik çizerek taraftarlarını kahreden Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun her geçen gün yükselen performansı teselli oldu. Bahis soruşturmasına ismi karıştığı zor günler yaşayan ancak daha sonra tedbiri kaldırılan 24 yaşındaki eldiven, Samsunspor karşısında kalesine adeta duvar ördü. Ceza sahası içinde atılan 4 şutta gole izin vermeyen siyah-beyazlı oyuncu, toplam 5 kurtarışla maçı tamamladı.

NET POZİSYONU ÖNLEDİ

82. dakikada konuk ekipten Polat Yaldır'ın şutunda ayaklarıyla golü önleyen Ersin Destanoğlu, takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Deneyimli kaleci, Sofascore verilerine göre 8 puan alarak sahanın en iyi oyuncusu oldu. Mert Günok'un hatalı goller yemesinin ardından Konyaspor maçıyla kaleyi devralan Ersin;

Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında ilk 11'de sahaya çıktı

DAHA İYİYE GİDİYORUM

Ersin Destanoğlu her geçen hafta performansını artırdığını söyledi. Beşiktaşlı oyuncu, "İki-üç yıldır düzenli oynamıyordum. Üst üste 5 karşılaşmada oynadım. Maç maç daha iyi olacağımı düşünüyorum.

Elimden geleni yapıyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Puan kaybı için üzgünüz" dedi.