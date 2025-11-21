Rafa Silva yine yok

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Sakatlığı süren Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra mekanik lomber ağrı tanısıyla tedavi programı uygulanan Rafa Silva idmana katılmadı. Milli takımdan dönen Orkun Kökçü ise salonda çalışma yaptı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER