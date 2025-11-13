Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Aldığı karar şok etti

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda mutsuz olan ve bu sezon alt baldır problemleri yaşadığını belirten Portekizli futbolcunun, Fenerbahçe derbisi öncesi başkan Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada beklenmedik bir ifade kullandığı öğrenildi. Rafa Silva'nın, Adalı'ya "Ben futbolu bırakacağım" dediği bildirildi. Ancak Başkan'ın çabaları sonrası o mücadelede forma giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, yine sakatlık yaşadığını belirterek idmanlara çıkmıyor.

BAŞKAN BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK

Tecrübeli futbolcunun ayrılmayı kafasına koyduğu aktarılırken, Suudi Arabistan kulüplerinden Al Ahli'nin de oyuncuyla ilgilendiği ancak Beşiktaş'a bir teklif gelmediği ifade edildi. Ayrıca Portekizli'nin, futbol direktörü Serkan Reçber'in konuşma teklifini reddettiği iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılarla sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Rafa Silva ile Başkan Adalı'nın bir görüşme daha yapacağı kaydedildi. Bu sezon 16 maçta ter döken Rafa, 5 gol atarken 3 de asist katkısı verdi.