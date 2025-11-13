CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Aldığı karar şok etti

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Aldığı karar şok etti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın, Başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakabileceğini söylediği öne sürüldü. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Adalı'nın bir kez daha görüşüp futbolcuyu ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Aldığı karar şok etti

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda mutsuz olan ve bu sezon alt baldır problemleri yaşadığını belirten Portekizli futbolcunun, Fenerbahçe derbisi öncesi başkan Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada beklenmedik bir ifade kullandığı öğrenildi. Rafa Silva'nın, Adalı'ya "Ben futbolu bırakacağım" dediği bildirildi. Ancak Başkan'ın çabaları sonrası o mücadelede forma giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, yine sakatlık yaşadığını belirterek idmanlara çıkmıyor.

BAŞKAN BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK

Tecrübeli futbolcunun ayrılmayı kafasına koyduğu aktarılırken, Suudi Arabistan kulüplerinden Al Ahli'nin de oyuncuyla ilgilendiği ancak Beşiktaş'a bir teklif gelmediği ifade edildi. Ayrıca Portekizli'nin, futbol direktörü Serkan Reçber'in konuşma teklifini reddettiği iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılarla sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Rafa Silva ile Başkan Adalı'nın bir görüşme daha yapacağı kaydedildi. Bu sezon 16 maçta ter döken Rafa, 5 gol atarken 3 de asist katkısı verdi.

Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
F.Bahçe'den savunmaya Alaba hamlesi!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
Daha Eski
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 00:32
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 00:32
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 00:32
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... 00:32