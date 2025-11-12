CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PFDK kararları açıklandı! Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal...

PFDK kararları açıklandı! Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal...

Son dakika spor haberleri: PFDK, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbirlerini kaldırdı. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 14:34 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 14:46
PFDK kararları açıklandı! Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal...

PFDK, bahis soruşturması kapsamında Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbirlerini kaldırdı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir.

SON DAKİKA
