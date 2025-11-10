CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması! “Masumiyetlerine inancımız tam”

Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması! “Masumiyetlerine inancımız tam”

Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Kulüp, iki oyuncusunun da masum olduğuna inandıklarını ve süreci yakından takip ettiklerini duyurdu. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 21:12
Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması! “Masumiyetlerine inancımız tam”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İki futbolcu da iddiaları kesin bir dille yalanlarken Beşiktaş Jimnastik Kulübü de konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek "masumiyet karinesine" vurgu yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır.

Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

