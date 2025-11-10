Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması! “Masumiyetlerine inancımız tam”

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İki futbolcu da iddiaları kesin bir dille yalanlarken Beşiktaş Jimnastik Kulübü de konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek "masumiyet karinesine" vurgu yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır.

Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."