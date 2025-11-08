CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Tiago Djalo: Gol attığım için mutluyum ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Tiago Djalo açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 22:17
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda bu mücadelede gol kaydeden Tiago Djalo açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJALO'NUN SÖZLERİ:

Gol attığım için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bugün takım çok iyi iş çıkardı sahada. Rakibimizin attığı golü yemeyebilirdik. Golden sonra işler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik. Biraz dinleneceğiz ve sonra çalışacağız. Gabriel Paulista ile oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Birbirimizi iyi tamamlıyoruz. İlk maçtı beraber oynadığımız. Süper Lig'de her maç zor, biz de buna göre davranıyoruz.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
