Beşiktaş'ta Murat Kaytaz: Şans ilk defa yanımızda oldu!

Beşiktaş'ta Murat Kaytaz: Şans ilk defa yanımızda oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör görevinde bulunan Murat Kaytaz değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 22:44
Beşiktaş'ta Murat Kaytaz: Şans ilk defa yanımızda oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz değerlendirdi.

İŞTE KAYTAZ'IN SÖZLERİ:

"ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK"

"Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Oyun rakibe geçti zaman zaman ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız.' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık.

"SAYFA GRİYE ÇALDI AMA BEYAZ GÜNLER"

"3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Sayfa griye çaldı ama beyaz günler. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu.

