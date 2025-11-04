CANLI SKOR ANA SAYFA
Buducnost-Beşiktaş GAİN MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup B Grubu 6 haftasında Buducnost ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Karadağ deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılar, son maçında aldığı 90-60'lık galibiyetin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu rakibine karşı kazanarak zirve yarışında kritik virajı geçmeyi hedefleyen Beşiktaş GAİN'de Başantrenör Dusan Alimpijevic ve ekibinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Basketbolseverler ise "Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

EuroCup B Grubu'nda heyecan 6. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş GAİN, Karadağ'ın güçlü ekiplerinden Buducnost'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, önceki maçta elde ettiği 90-60'lık net galibiyetin rüzgarını arkasına alarak bu zorlu deplasmandan da fire vermeden dönmek istiyor. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş GAİN, hem ritmini korumak hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek adına parkeye çıkacak. Peki, Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı

BUDUCNOST-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı 4 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

BUDUCNOST-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ'da oynanacak Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BUDUCNOST-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ GAİN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

BUDUCNOST-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR

İlk maçında Litvanya'da Lietkabelis'e kaybeden Beşiktaş Gain; London Lions, Chemnitz, Reşyofarm Ulm ve Bourg karşılaşmalarını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ise son 2 maçı kazandı ve grupta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

