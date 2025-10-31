En çok görülen skor: 1-0

Ezeli rekabette en çok 1-0’lık skor görüldü. Geçen sezon her 2 lig maçı da Beşiktaş’ın 1-0’lık zaferiyle sona erdi. 101 yıllık derbi tarihinde toplam 79 maçta futbolseverler birer gol gördü. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı 40 kez, siyah-beyazlılar da Fenerbahçe’yi 39 kez 1-0’lık skorlarla yendi.
